"Buy" per Sainsbury's

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Grande giornata per la catena inglese di supermercati , tra i componenti del FTSE 100 , che mette a segno un rialzo del 2,38%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Sainsbury's è da comprare ai prezzi attuali pari a 3,402 sterline con stop loss individuato a quota 3,176 pounds. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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