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"Buy" per Sainsbury's

Finanza
"Buy" per Sainsbury's
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Grande giornata per la catena inglese di supermercati, tra i componenti del FTSE 100, che mette a segno un rialzo del 2,38%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Sainsbury's è da comprare ai prezzi attuali pari a 3,402 sterline con stop loss individuato a quota 3,176 pounds. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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