Londra: positiva la giornata per Tritax Big Box Reit

(Teleborsa) - Scambia in profit Tritax Big Box Reit , che lievita del 2,01%.



Lo scenario su base settimanale di Tritax Big Box Reit rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Tritax Big Box Reit si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,447 sterline. Prima resistenza a 1,48. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,426.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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