Madrid: nuovo spunto rialzista per ACS
(Teleborsa) - Seduta positiva per Actividades de Construccion y Servicios, che avanza bene del 2,13%.
La tendenza ad una settimana della società di costruzioni spagnola è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ACS, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 92,82 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 93,82. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 92,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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