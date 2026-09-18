Parigi: nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Scambia in profit il microchip-maker italo-francese , che lievita dell'1,81%.



La tendenza ad una settimana di STMicroelectronics è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del produttore di semiconduttori si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 43,11 Euro. Prima resistenza a 43,36. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 43,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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