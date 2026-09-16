Personale nei Comuni: al via il 5° Maxi Avviso ASMEL per 39 profili

Candidature aperte per assunzione rapide

(Teleborsa) - Gli enti locali hanno l'urgente necessità di rinnovare gli organici. Con lo stop ai vecchi tetti di spesa per il personale e lo stanziamento di nuove risorse per azzerare lo spread stipendiale con i ministeri, si apre una nuova stagione che chiama i Comuni a rinnovare organici e competenze.



In questo scenario di rilancio si inserisce il 5° Maxi Avviso ASMEL, le cui candidature sono ufficialmente aperte, fino al 30 settembre 2026 (ore 12:00). L'iniziativa è finalizzata alla formazione e all'aggiornamento di 39 elenchi di idonei per assunzioni a tempo indeterminato e determinato in tutta Italia.



I vantaggi per i candidati: un'unica prova, più opportunità



Gli Elenchi di idonei (ex art. 3-bis del DL 80/2021) rivoluzionano il reclutamento nella PA. Il candidato sostiene una sola prova scritta telematica da remoto (quiz a risposta multipla): superato il test, ottiene un'idoneità valida per 3 anni. Durante questo periodo può partecipare liberamente ai singoli "interpelli" (selezioni flash) indetti dai Comuni, scegliendo l'opportunità più coerente con la propria vita e carriera, senza l'ansia di dover rifare un intero concorso pubblico da zero.



Svincoli normativi e assunzioni record in 4 settimane per gli Enti



Per le amministrazioni locali aderenti all’associazione ASMEL (oltre 4.900 enti soci), la procedura offre vantaggi straordinari a partire dal reclutamento a chilometro zero, che permette di selezionare candidati già idonei, motivati e radicati sul territorio. L'efficacia della procedura aggregata è dimostrata da tempi di assunzione record di sole 4 settimane, una media temporale solida e certificata dalle oltre 1.800 assunzioni già concluse con successo. Inoltre, gli Elenchi ASMEL consentono di superare il rigido blocco dello scorrimento al 20% previsto per i concorsi ordinari, azzerando il rischio per i Comuni di spendere tempo e risorse pubbliche in procedure che si esauriscono dopo pochi mesi lasciando gli uffici scoperti.



I profili richiesti e le novità del 2026



Il Maxi Avviso è aperto a laureati, diplomati e operai specializzati. Accanto ai profili tradizionali - amministrativi, contabili, tecnici, informatici, assistenti sociali, ingegneri, avvocati e agenti di vigilanza - l'edizione 2026 introduce due nuove profili strategici per la gestione degli appalti e dei finanziamenti pubblici e privati.



Il commento del Presidente ASMEL



"La sfida oggi non è soltanto consentire ai Comuni di assumere di più, ma metterli nelle condizioni di attrarre e trattenere competenze nei territori", sottolinea Giovanni Caggiano, Presidente ASMEL. "Per troppo tempo soprattutto i Comuni più piccoli hanno dovuto confrontarsi con vincoli alla capacità assunzionale e difficoltà nell’attrarre professionalità. Gli Elenchi di idonei permettono invece alle persone di scegliere i territori nei quali mettere a disposizione le proprie competenze e ai Comuni di puntare su candidati realmente interessati a lavorare e restare in quelle comunità. È la risposta concreta per rafforzare gli Enti senza impoverire l’economia dei territori".



Come candidarsi



Le candidature possono essere presentate esclusivamente per via telematica sulla piattaforma AsmeLab dal 15 settembre al 30 settembre 2026. È possibile candidarsi anche per più profili contemporaneamente, purché in possesso dei requisiti richiesti.



(Foto: Glenn Carstens-Peters su Unsplash)

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