Personale ATA, Anief avvia pre-adesione a ricorso per immissioni in ruolo su 100% posti vacanti

in questi giorni lache sarà promosso dinanzi alper contestare il decreto ministeriale che autorizza le(Elevate Qualifiche), nella parte in cuivacanti e disponibili". Lo rende noto, Segretario generale dell'"L'azione legale - spiega il sindacalista - è finalizzata ae a garantire il pieno utilizzo dell'organico effettivamente disponibile,che migliaia di posti continuino ad essere coperti con, nonostante la presenza di posti vacanti"."Il ricorso nasce per, che continua a pagare il prezzo di un piano di assunzioni largamente insufficiente", spiega Portuesi, aggiungendo che il MIM "hafra quelli realmente vacanti e disponibili". Una scelta che l'ANIEF considera, poiché "e non risponde alle esigenze delle istituzioni scolastiche".al TAR del Lazio di, nel rispetto dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro l'abuso dei contratti a termine. Possono pre-aderire al ricorso, direttamente dal sito nazionale del sindacato, i funzionari di Elevate Qualifiche, ex Dsga e tutto il personale ATA interessato a contestare la mancata autorizzazione delle immissioni in ruolo sul totale dei posti vacanti e disponibili.