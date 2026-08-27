Personale ATA, Anief avvia pre-adesione a ricorso per immissioni in ruolo su 100% posti vacanti

"È stata avviata
in questi giorni la pre-adesione al ricorso
che sarà promosso dinanzi al TAR del Lazio
per contestare il decreto ministeriale che autorizza le immissioni in ruolo del personale ATA e dei funzionari EQ
(Elevate Qualifiche), nella parte in cui non prevede la copertura del 100% dei posti
vacanti e disponibili". Lo rende noto Giovanni Portuesi
, Segretario generale dell'ANIEF
.
"L'azione legale - spiega il sindacalista - è finalizzata a tutelare il diritto alla stabilizzazione del personale precario
e a garantire il pieno utilizzo dell'organico effettivamente disponibile, evitando
che migliaia di posti continuino ad essere coperti con contratti a tempo determinato
, nonostante la presenza di posti vacanti".
"Il ricorso nasce per tutelare il personale ATA precario
, che continua a pagare il prezzo di un piano di assunzioni largamente insufficiente", spiega Portuesi, aggiungendo che il MIM "ha autorizzato appena un posto su tre
fra quelli realmente vacanti e disponibili". Una scelta che l'ANIEF considera "incomprensibile"
, poiché "alimenta il precariato
e non risponde alle esigenze delle istituzioni scolastiche". ANIEF chiederà
al TAR del Lazio di garantire le immissioni in ruolo sul 100% dei posti vacanti
, nel rispetto dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro l'abuso dei contratti a termine. Possono pre-aderire al ricorso, direttamente dal sito nazionale del sindacato, i funzionari di Elevate Qualifiche, ex Dsga e tutto il personale ATA interessato a contestare la mancata autorizzazione delle immissioni in ruolo sul totale dei posti vacanti e disponibili.
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