Personale ATA, Anief: ancora possibile aderire a ricorso per immissioni in ruolo posti vacanti

"ANIEF, personale ATA, è ancora possibile aderire al. L'e a garantire il pieno utilizzo dell'organico effettivamente disponibile,Il ricorso sarà promosso dinanzi al TAR del Lazio per contestare il decreto ministeriale che". Lo ha dichiarato"Infatti, il Ministero, come sappiamo, hafra quelli realmente vacanti e disponibili., anzi, una scelta che continua ad alimentare il precariato e che non risponde alle esigenze delle istituzioni scolastiche.Quindi A, nel rispetto dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro l'abuso dei contratti a termine.Si può ancoradirettamente dal sito nazionale del sindacato. La preadesione è totalmente gratuita e senza impegno", conclude Portuesi.