Quadro rialzista per HCA Healthcare

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Seduta in ribasso per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie , parte dell' S&P-500 , che porta a casa un decremento dello 0,39%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.





Operatività odierna:

Le azioni di HCA Healthcare , su questi prezzi fissati a 423,8 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 138,7 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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