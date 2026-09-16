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Quadro rialzista per HCA Healthcare

Finanza
Quadro rialzista per HCA Healthcare
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Seduta in ribasso per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, parte dell'S&P-500, che porta a casa un decremento dello 0,39%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.


Operatività odierna:
Le azioni di HCA Healthcare, su questi prezzi fissati a 423,8 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 138,7 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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