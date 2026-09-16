TXT, accordo per l'acquisizione di FMA Investment Holding: sesto M&A dell'anno

(Teleborsa) - TXT e-Solutions , azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto un accordo vincolante finalizzato all'acquisizione progressiva del 100% del capitale di FMA Investment Holding, società che detiene il 100% di PipeGrep, B2B e Flag, gruppo specializzato nella gestione di infrastrutture IT e data center e sviluppi applicativi turn-key, con competenze distintive nell'erogazione di servizi ad elevato valore aggiunto per clienti enterprise. L'operazione si inserisce nel percorso di crescita per linee esterne delineato dal Piano Industriale di TXT e rafforza ulteriormente il posizionamento del Gruppo TXT nell'ambito delle Digital Infrastructure e dei servizi gestiti ad alta specializzazione.



La struttura dell'investimento prevede l'acquisizione da parte di TXT dell'88% del capitale di Gruppo FMA al closing, mentre il restante 12% sarà oggetto di un'opzione Call, con esercizio previsto alla data di approvazione del bilancio 2028 di Gruppo FMA. Nel 2025, il Gruppo FMA ha registrato ricavi pari a 6,7 milioni di euro e un EBITDA Adjusted di circa 1,5 milioni di euro, corrispondente a una marginalità superiore al 20%. Il corrispettivo per l'acquisizione dell'88% del capitale di Gruppo FMA è stato determinato sulla base di un Enterprise Value pro quota di circa 6,5 milioni di euro, con multiplo implicito dell'operazione pari a circa 5x l'EBITDA Adjusted. Il corrispettivo previsto al closing sarà regolato per il 75% in denaro e per il restante 25% mediante azioni TXT. La posizione finanziaria netta sarà regolata integralmente in denaro; alla data del closing, la disponibilità finanziaria netta del Gruppo FMA è stimata positiva per oltre 2 milioni di euro. Il prezzo di esercizio dell'opzione Call relativa al restante 12% del capitale di Gruppo FMA, con scadenza alla data di approvazione del bilancio 2028, è stato concordato applicando un multiplo pari a 5x l'EBITDA medio degli esercizi 2026, 2027 e 2028.



"Questa acquisizione, che rappresenta la sesta operazione straordinaria realizzata nel corso dell'anno, si inserisce nel percorso di crescita delineato dal nostro Piano Industriale e si aggiunge alla forte accelerazione della crescita organica registrata nei primi due anni del Piano - commenta il presidente Enrico Magni - Riteniamo che questo ulteriore passo ci avvicini alla realizzazione dei nostri più ambiziosi obiettivi strategici, posizionandoci nella fascia alta del range di EBITDA comunicato per il 2027. Siamo fiduciosi di poter proseguire lungo un percorso di crescita accelerata e, al contempo, sostenibile".

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