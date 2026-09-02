TXT e-solutions sale al 100% di ProSim Training Solutions

Investimento complessivo per il 100% di circa 8,5 milioni di euro in termini di Enterprise Value

(Teleborsa) - TXT e-solutions ha esercitato l’opzione Put/Call prevista dal Joint Venture Agreement con gli azionisti di ProSim Training Solutions ("ProSim-TS"), acquisendo il restante 40% del capitale sociale e portando la propria partecipazione al 100%.



L’operazione completa il percorso di investimento avviato nel 2022, quando TXT ha sottoscritto un aumento di capitale in ProSim-TS attraverso il quale ha acquisito una partecipazione del 40% nella società. Nel 2024, TXT ha successivamente acquisito un ulteriore 20%, portando la propria partecipazione al 60%. A seguito dell’esercizio dell’opzione Put/Call in data 1° settembre 2026, TXT diventa ora socio unico di ProSim-TS.



ProSim-TS è una società tecnologica olandese specializzata nello sviluppo di soluzioni software proprietarie per la simulazione di volo professionale e l’addestramento dei piloti. L’integrazione di ProSim-TS all’interno del cluster Aerospace & Defence di TXT ha generato importanti sinergie tecnologiche e commerciali, con le tecnologie proprietarie di simulazione e addestramento di ProSim che completano le competenze del Gruppo nel settore Aerospace. ProSim-TS continuerà ad operare all’interno della divisione Smart Solutions di TXT, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo quale componente strategica dell’offerta Aerospace & Defence di TXT.



Dall’ingresso nel Gruppo, ProSim-TS ha intrapreso un significativo percorso di crescita, rafforzando il proprio posizionamento nel mercato della simulazione di volo professionale e dell’addestramento dei piloti. Per il 2026, ProSim-TS prevede di raggiungere un EBITDA di

circa 2 milioni di euro, con un EBITDA margin prossimo al 25%, a conferma dell’elevata redditività e scalabilità del proprio modello di business basato su software proprietari.



L’investimento complessivo di TXT per acquisire il 100% di ProSim-TS, considerando oltre all’esercizio dell’opzione Put/Call anche l’investimento iniziale del 2022 e la successiva acquisizione dell’ulteriore 20% nel 2024, ammonta a circa 8,5 milioni di euro in termini di Enterprise Value. Il corrispettivo per il 40%, attraverso l’esercizio dell’opzione Put/Call, ammonta a 7,8 milioni in termini di Enterprise Value, al netto della Posizione Finanziaria Netta. Guardando ai prossimi anni, si prevede che ProSim-TS prosegua il proprio percorso di crescita, con ricavi attesi in aumento mantenendo l’attuale livello di redditività. Allo stesso tempo, la società continuerà a realizzare significativi investimenti in Ricerca & Sviluppo, finalizzati all’ulteriore evoluzione del proprio portafoglio di prodotti proprietari, al rafforzamento del proprio posizionamento tecnologico e a rispondere alle esigenze sempre più sofisticate del mercato globale dell’addestramento in ambito Aerospace & Defence.





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