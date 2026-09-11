Copart compra ACV Auctions per 1,9 miliardi di dollari: il titolo vola a Wall Street

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Acv Auctions , che tratta in rialzo del 44,60%, dopo che Copart ha raggiunto un accordo per acquisire il marketplace digitale per la compravendita all’ingrosso di veicoli, per 1,9 miliardi di dollari in contanti. È la più grande acquisizione nella storia di Copart .



L’offerta è di 10,50 dollari per azione, con un premio del 45% rispetto alla quotazione di ACV prima delle indiscrezioni sull’operazione. Copart finanzierà l’acquisizione con la liquidità disponibile e prevede di completarla entro la fine dell’anno.



ACV continuerà a operare come società controllata, mantenendo l’attuale management. La piattaforma offre aste digitali tra concessionari, oltre a servizi di finanziamento, trasporto e ispezione dei veicoli.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Acv Auctions mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +55,82%, rispetto a -0,99% dell' indice del basket statunitense ).



Lo scenario di medio periodo di Acv Auctions ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 10,46 USD. Supporto a 10,42. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 10,51.



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