UE contesta a MMG rischi concorrenziali nell'acquisizione delle attività di nichel di Anglo American

(Teleborsa) - La Commissione europea ha informato MMG della sua valutazione preliminare secondo cui la proposta acquisizione delle attività nel settore del nichel di Anglo American potrebbe restringere la concorrenza nel mercato del ferronichel a basso tenore di carbonio, un materiale di lega fondamentale per la produzione di acciaio inossidabile. In particolare, la Commissione teme che, in seguito all'operazione, MMG possa sottrarre forniture di ferronichel a basso tenore di carbonio ai mercati europei, determinando un aumento dei costi per la produzione europea di acciaio inossidabile.



MMG è una multinazionale operante nei settori minerario e metallurgico, attiva nell'esplorazione, nello sviluppo e nella produzione di metalli di base - principalmente rame e zinco - destinati ai mercati industriali globali. MMG è controllata da China Minmetals Corporation (CMC). CMC è a sua volta controllata dalla Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni statali cinese (SASAC), che controlla anche diversi produttori di acciaio inossidabile. L'impresa oggetto di acquisizione comprende due impianti operativi per la produzione di ferronichel e due progetti di sviluppo greenfield situati in Brasile.



Il 4 novembre 2025, la Commissione ha avviato un'indagine approfondita. Tale indagine ha incluso, tra l'altro, l'esame di documenti interni forniti dalle parti e la raccolta di dati e analisi di mercato presso concorrenti e clienti. La Commissione ha rilevato in via preliminare che il mercato del ferronichel a basso tenore di carbonio è altamente concentrato e caratterizzato dal fatto che l'impresa oggetto di acquisizione detiene un notevole potere di mercato e le fonti di approvvigionamento alternative per i clienti europei sono limitate.



A seguito dell'indagine approfondita, la Commissione teme che, dopo l'operazione, MMG possa dirottare le forniture di ferronichel a basso tenore di carbonio dell'impresa acquisita - in particolare verso i produttori di acciaio inossidabile a essa collegati (controllati dalla SASAC) - sottraendole ai produttori europei. Tale dirottamento delle forniture, unito alla limitata disponibilità di fonti alternative, potrebbe incidere negativamente sul prezzo del ferronichel a basso tenore di carbonio nel SEE e avere ripercussioni negative sulla resilienza dei produttori europei di acciaio inossidabile. Ciò potrebbe inoltre avere un impatto negativo sui prezzi della produzione europea di acciaio inossidabile.



La comunicazione degli addebiti costituisce una fase formale dell'indagine, durante la quale la Commissione informa per iscritto le imprese interessate delle contestazioni mosse nei loro confronti. L'invio della comunicazione degli addebiti non pregiudica l'esito dell'indagine. MMG ha ora la possibilità di rispondere alla comunicazione degli addebiti della Commissione, di consultare il fascicolo del caso e di richiedere un'audizione.

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