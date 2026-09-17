Milano 9:15
52.322 +0,68%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
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Londra 9:15
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25.726 +0,74%

Acquisto per Brenntag

Finanza
Acquisto per Brenntag
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Vigoroso rialzo per il distributore tedesco di prodotti chimici, tra i titoli dell'indice DAX, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,55%.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 61,64 Euro, con stop loss calcolato a quota 59,31 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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