Amplifon convoca assemblea per aumento di capitale riservato a GN nell'ambito dell'acquisizione di GN Hearing

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Amplifon
proporrà all'assemblea straordinaria della società, in linea con quanto annunciato lo scorso 16 marzo
, di approvare il già previsto aumento di capitale
sociale con esclusione del diritto di opzione e da eseguirsi con l'emissione di 56.000.000 nuove azioni ordinarie riservate in sottoscrizione a GN Store Nord
A/S, al servizio dell'acquisizione dell'intero business Hearing
(GN Hearing).
Inoltre, proporrà ai soci di integrare il CdA
mediante la conferma della nomina per cooptazione di Francesca Fiore e la nomina,
subordinatamente al perfezionamento dell'acquisizione, di Scott Davis quale rappresentante di GN.
Il board proporrà all'assemblea anche talune modifiche dello Statuto Sociale
e, in via definitiva la scissione parziale
mediante scorporo annunciata il 30 luglio 2026 volta a rendere più efficace la struttura societaria del gruppo. Operazione che prevede il trasferimento a una società beneficiaria di nuova costituzione, denominata Amplifon Partecipazioni I
, interamente controllata da Amplifon e con sede in Italia, delle partecipazioni detenute dalla stessa Amplifon in società interamente controllate residenti al di fuori dell'Unione Europea.
Il CdA ha pertanto deliberato di convocare l'assemblea
, in prima e unica convocazione, per deliberare sulle predette materie, dando mandato all'amministrazione delegato e al presidente, in via disgiunta, di fissarne la data
.