UniCredit, deliberato aumento di capitale per l’OPA volontaria su Commerzbank

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha deliberato in data odierna all’unanimità di esercitare la delega conferita dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 4 maggio 2026 per un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione.



L’aumento di capitale sociale, spiega una nota, è riservato all’offerta pubblica di scambio volontaria promossa da UniCredit sulla totalità delle azioni ordinarie di Commerzbank Aktiengesellschaft (" Commerzbank ") non direttamente detenute da UniCredit.



L’Offerta è stata annunciata ai sensi della Section 10, primo periodo, mediante presentazione a BaFin del documento di offerta ai sensi

delle Sections 34 e 14, primo periodo, e pubblicata ai sensi delle Sections 14 e 14 del WpÜG, alle condizioni previste nel documento di offerta pubblicato il 5 maggio 2026.



L’aumento di capitale sociale riservato all’Offerta sarà eseguito alla data di pagamento del Corrispettivo dell’Offerta, subordinatamente all’avveramento (o alla rinuncia, totale o parziale, ove applicabile) delle condizioni dell’Offerta.



I soci di UniCredit che rappresentino, alla data della deliberazione, almeno un ventesimo del capitale sociale, nell’importo antecedente l’aumento, possono esercitare il diritto di cui all’articolo 2443, comma 4, del Codice Civile, entro trenta giorni dall’iscrizione della deliberazione.

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