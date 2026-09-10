Prysmian, deliberato aumento di capitale fino a 850 milioni per finanziare parzialmente l’acquisizione di Atkore

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian riunitosi in data odierna, ha deliberato di dare parzialmente esecuzione alla delega conferitagli dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 16 aprile 2026 per aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per un ammontare massimo pari a Euro 850.000.000, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale espresso.



Il numero di Nuove Azioni da emettere nell’ambito dell’Aumento di Capitale sarà determinato sulla base del prezzo di offerta risultante all’esito del Collocamento.



I proventi netti derivanti dall’Aumento di Capitale saranno utilizzati per finanziare parzialmentel’acquisizione di Atkore Inc. (NYSE: ATKR) (“Atkore”), annunciata il 3 agosto 2026, in conformità all’accordo di fusione definitivo in base al quale Prysmian acquisirà Atkore mediante un’operazione con regolamento interamente in contanti a un prezzo di USD 95,00 per azione, che implica un enterprise value di circa USD 3,8 miliardi (circa Euro 3,3 miliardi) (l’“Acquisizione”).



La struttura di finanziamento dell’Acquisizione, come comunicata al momento della sottoscrizione dell’accordo, prevede una combinazione di debito ed equity. L’Aumento di Capitale rappresenta la componente equity di tale struttura. L’obiettivo di Prysmian è quello di preservare il proprio profilo di investment grade.



Le Nuove Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale verranno offerte in sottoscrizione al di fuori degli Stati Uniti d’America ai sensi della Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933 (il “Securities Act”) a investitori qualificati in Italia, nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito, nonché a investitori istituzionali all’estero (esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada, il Giappone, l’Australia e ogni altro Paese o giurisdizione in cui l’offerta o la vendita delle azioni oggetto dell’offerta sia vietata dalla legge o in assenza di una specifica esenzione applicabile), e negli Stati Uniti d’America a qualified institutional buyers (“QIBs”), come definiti dalla Rule 144A del Securities Act, ai sensi della stessa o di un’altra esenzione dagli obblighi di registrazione ivi previsti, ovvero nell’ambito di operazioni non soggette a tali obblighi di registrazione.



Le Nuove Azioni saranno offerte nell’ambito del Collocamento riservato a investitori qualificati e/o istituzionali da realizzarsi attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari.



La procedura di bookbuilding sarà avviata immediatamente e la Società si riserva il diritto di chiudere il collocamento e/o di variarne i termini in qualsiasi momento. Gli esiti del collocamento saranno determinati e comunicati al termine della procedura di accelerated bookbuilding.



Nel contesto del Collocamento, la Società assumerà impegni di lock-up della durata di 90 giorni, in linea con la prassi di mercato in operazioni similari e fatte salve le consuete eccezioni.



Il prezzo delle azioni oggetto del Collocamento sarà determinato ad esito della procedura di bookbuilding nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.



La società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha rilasciato il proprio parere ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e dell’art. 158 del d.lgs. n. 58/1998. Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione. Alla data di emissione, le Nuove Azioni saranno ammesse a quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e saranno fungibili con le azioni ordinarie già quotate della Società.



In relazione al collocamento, BNP PARIBAS e Morgan Stanley Europe SE agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e, insieme a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, in qualità di Joint Bookrunners.

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