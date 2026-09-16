Pharmanutra annuncia avvio programma buyback

(Teleborsa) - Pharmanutra annuncia l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 27 aprile 2026.



I soci fondatori e il management ribadiscono la piena fiducia nel percorso di sviluppo della Società e nelle iniziative strategiche intraprese per sostenere l’espansione del business a livello internazionale. Alla luce dell’attuale andamento del titolo, che il management ritiene non in linea con i fondamentali della Società, né con le prospettive future, Pharmanutra intende "cogliere un’interessante opportunità attraverso l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie", che rappresenta "uno strumento a supporto della creazione di valore per tutti gli Azionisti". e dunque rappresenta una leva strategica e un’opportunità di investimento per la Società, da utilizzare per le finalità consentite dalla normativa vigente.



Le operazioni di acquisto di azioni proprie nell’ambito del programma saranno effettuate nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla delibera assembleare: gli acquisti avranno ad oggetto massime numero 20.000 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo di 1.440.000 euro; gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione; gli acquisti saranno effettuati per volumi non superiori al 25% del volume medio giornaliero delle azioni di Pharmanutra nella sede di negoziazione in cui viene effettuato l’acquisto, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione anteriori la data d’acquisto.



Il programma di acquisto potrà essere realizzato entro 18 mesi a far data dalla delibera dell’Assemblea del 26 aprile 2026. Intermonte SIM opera quale intermediario incaricato per gli acquisti nell’ambito del programma.



Alla data del presente comunicato, Pharmanutra detiene n. 105.794 azioni proprie in portafoglio, pari al 1,093% del capitale sociale.

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