Milano 14:26
51.645 +0,03%
Nasdaq 14-set
29.127 0,00%
Dow Jones 14-set
52.421 -0,29%
Londra 14:26
10.661 -0,34%
Francoforte 14:26
25.413 -0,11%

Londra: si concentrano le vendite su ICG

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su ICG
Pressione sulla società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, che tratta con una perdita del 2,19%.
Condividi
```