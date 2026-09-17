Milano 9:17
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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 16/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 16/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'Eurostoxx 50, che chiude con una variazione percentuale dello 0,48%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Eurostoxx 50, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6.227. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6.316 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6.187.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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