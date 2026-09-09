Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'8/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Giornata fiacca per l'Eurostoxx 50, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,14%.
Lo scenario di medio periodo dell'Eurostoxx 50 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6.430. Supporto a 6.379. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6.481.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)