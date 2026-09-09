Milano 14:37
51.606 -1,09%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:37
10.698 -1,06%
Francoforte 14:37
25.598 -1,57%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'8/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'8/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Giornata fiacca per l'Eurostoxx 50, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,14%.

Lo scenario di medio periodo dell'Eurostoxx 50 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6.430. Supporto a 6.379. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6.481.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```