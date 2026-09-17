Milano 9:17
52.358 +0,75%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 9:17
10.785 +0,90%
25.746 +0,82%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Seduta positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che avanza bene e porta a casa un +0,89%.

Lo status tecnico di medio periodo del FTSE 100 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 10.784,4. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 10.873,1, mentre il primo supporto è stimato a 10.695,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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