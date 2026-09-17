Milano 17:35
52.386 +0,80%
Nasdaq 19:05
29.449 +1,74%
Dow Jones 19:05
51.821 +0,70%
Londra 17:35
10.816 +1,19%
Francoforte 17:35
25.717 +0,70%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,80%

Il FTSE MIB chiude a 52.385,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,80%
Milano guadagna bene e porta a casa un +0,8%, terminando la sessione a 52.385,5 punti.
Condividi
```