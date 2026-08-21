Milano 10:25
52.936 +0,51%
Nasdaq 20-ago
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Dow Jones 20-ago
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Londra 10:25
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,2%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 52.773,61 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,2%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato +0,2%, a quota 52.773,61 in apertura.
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