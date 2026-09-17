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Borsa: Su di giri il Nasdaq-100, in forte rialzo dell'1,65% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua a scambiare a 29.421,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri il Nasdaq-100, in forte rialzo dell'1,65% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA mostra una performance dell'1,65% alle 19:30 e tratta a 29.421,26 punti.
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