Milano 12:06
52.224 +0,49%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 12:06
10.724 +0,33%
Francoforte 12:06
25.668 +0,51%

Francoforte: vendite diffuse su Bilfinger

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: vendite diffuse su Bilfinger
Ribasso per la multinazionale dell'ingegneria, che tratta in perdita del 23,69% sui valori precedenti.
Condividi
```