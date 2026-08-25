"Buy" per Allianz
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Seduta vivace per la compagnia assicurativa, tra i titoli dell'indice DAX, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,04%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Allianz presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 445,4 Euro, con stop loss impostato a quota 416,2 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```