L'Euro si può scegliere: partecipa al sondaggio sul design delle nuove banconote

Ogni cittadino europeo potrà votare la banconota che più gli piace fra quelle dei finalisti selezionate dall'Istituto di Francoforte

(Teleborsa) - Ogni cittadino europeo potrà votare le nuove banconote in Euro che incontrano il proprio gusto: il sondaggio lanciato dalla BCE lo scorso 23 luglio sta per concludersi, data ultima il prossimo 21 settembre. Obiettivo del sondaggio, aperto a tutti i cittadini "maggiorenni" dell'Area Euro, è votare la migliore fra le 10 proposte grafiche finaliste per la nuova serie di banconote. Sono interessati al rinnovo gli stessi tagli della seconda serie (tagli da 5, 10, 20, 50, 100 e 200): dimensioni e colori dominanti rimarranno probabilmente invariati, per facilitare la transizione e limitare i costi di adattamento delle apparecchiature per la selezione e accettazione del contante. Per partecipare basterà un solo clic alla pagina dedicata (https://surveys.ecb.europa.eu/10b/neweuro/).

Un sondaggio della BCE e non solo... La Banca centrale europea (BCE) ha lanciato il sondaggio per scegliere la futura serie di banconote in Euro tra i dieci disegni finalisti, scelti selezionati da una giuria composta da 21 esperti di discipline diverse (grafica, comunicazione, neuroscienze e storia), ciascuno designato dalla banca centrale dei paesi dell'area dell'euro. I disegni finalisti si ispirano a due temi: "Cultura europea" e "Fiumi e uccelli".



A questo sondaggio si affianca un'analoga rilevazione che verrà condotta da una società di ricerca indipendente presso un campione rappresentativo di cittadini dell'area dell'euro. I risultati dei due sondaggi contribuiranno alla decisione finale del Consiglio direttivo della BCE sul disegno delle nuove banconote, prevista entro la fine dell'anno.

La scelta dei finalisti Il concorso era aperto ai grafici residenti nell’Unione europea che soddisfacevano i criteri di ammissibilità. Tra il 15 luglio e il 18 agosto 2025 i grafici sono stati invitati a presentare la propria candidatura. Sulla base delle candidature ricevute sono stati selezionati 25 grafici per la fase progettuale. Entro la fine di aprile 2026 i candidati selezionati hanno sottoposto le loro proposte progettuali alla valutazione della Giuria del concorso. Nel giugno 2026 il concorso si è concluso con la selezione da parte della giuria dei migliori disegni per i due temi.

Banconote a prova di falsificazioni La proposta selezionata come migliore sarà poi ulteriormente sviluppata e testata prima di entrare in produzione e poi in circolazione. La nuova serie di banconote sfrutterà i progressi tecnologici per contrastare le tecniche di falsificazione. Le nuove banconote saranno dotate di caratteristiche di sicurezza nuove e più avanzate, per agevolarne il riconoscimento e l'accessibilità, anche da parte delle persone con problemi visivi.

Perché occorrono nuove banconote? Il cambio periodico delle banconote è comune a tutte le banche centrali, proprio per rendere più difficile la falsificazione. La prima serie di banconote in euro è stata introdotta oltre vent’anni fa, la seconda è entrata in circolazione nel 2013. La nuova generazione di banconote in euro è attualmente in fase di sviluppo. Altro motivo per cambiare le banconote è quello di renderle più vicine alle persone e più inclusive per tutti i cittadini europei, anche per chi ha problemi visivi. Non da ultimo, la BCE auspica che le banconote in euro siano il più possibile sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Come è avvenuta la scelta dei temi? Anche per la scelta dei temi la BCE ha sentito il parere dei cittadini europei. Sulla base dei risultati dei sondaggi pubblici, realizzati con l’assistenza di un gruppo consultivo indipendente, è emersa una forte predilezione per i temi "Cultura europea", "Fiumi: acque di vita in Europa" e "Uccelli: libertà, resilienza, ispirazione".

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