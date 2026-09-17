Londra: positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,03%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rolls-Royce Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Rolls-Royce Holdings ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 14,78 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 15,02, mentre il primo supporto è stimato a 14,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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