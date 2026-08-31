Gefran tonica in vetta allo Star dopo annuncio acquisizione di NOVUS

(Teleborsa) - Seduta tonica per Gefran
che, con un rialzo del 2,5%, guida il FTSE Italia Star
(-0,3%).
Una performance che si registra in scia all'annuncio, da parte della società, relativo alla sottoscrizione di un accordo
per l'acquisizione dell'intero capitale di Novuspar Participacoes Societárias e del relativo gruppo societario. Operazione che valorizza il Gruppo NOVUS
sulla base di un Enterprise Value pari a 215 milioni di Reais brasiliani (circa 35,8 milioni di Euro
).
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del leader europeo nell'automazione industriale
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Star
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Gefran
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,75 Euro
. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,1
. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,4.