Parigi: calo per EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo di occhialeria, che presenta una flessione dell'1,90%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di EssilorLuxottica rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 140,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 144,9. Il peggioramento della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 138,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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