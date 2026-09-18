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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 17/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 17/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Punta con decisione al rialzo la performance dell'Eurostoxx 50, con una variazione percentuale dello 0,90%.

Il quadro di medio periodo dell'Eurostoxx 50 ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 6.353. Primo supporto individuato a 6.265. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 6.442.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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