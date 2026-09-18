Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Andamento annoiato per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la sessione in ribasso dello 0,30%.
Lo status tecnico di medio periodo del FTSE 100 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 10.849,9. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 11.015,6, mentre il primo supporto è stimato a 10.684,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)