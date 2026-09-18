Analisi Tecnica: indice MDAX del 17/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Piccolo passo in avanti per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un misero +0,55%.
La situazione di medio periodo dell'indice MDAX resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 31.722,2. Supporto visto a quota 31.115,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 32.328,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)