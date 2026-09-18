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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 17/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 17/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Chiusura in rosso per il Light Sweet Crude Oil, che termina la seduta segnando un calo dell'1,22%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio WTI. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 104,13, con il supporto più immediato individuato in area 98,64. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 96,57.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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