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Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un +0,03%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,4036, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,391. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,4162.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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