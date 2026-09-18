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Berkshire Hathaway, Buffett lascia il ruolo di presidente e diventa emerito, subentra il figlio Howard

Finanza
Berkshire Hathaway, Buffett lascia il ruolo di presidente e diventa emerito, subentra il figlio Howard
(Teleborsa) - Warren Buffett lascia la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Berkshire Hathaway, rimanendo comunque membro del board, e viene sostituito dal figlio Howard, già consigliere dal 1993.

Il fondatore della holding statunitense assume il ruolo di presidente emerito con effetto immediato.

L'amministratore delegato, Greg Abel, ha dichiarato a nome dell'intero CdA: "L'impatto di Warren su Berkshire e sui suoi azionisti non ha eguali nella storia del business americano. La cultura che Warren ha costruito e i valori che ha promosso rimarranno al centro di Berkshire, e Howard ne sarà il custode. Siamo grati a Howard per la cura, la disciplina e la profonda conoscenza di Berkshire che apporterà al suo nuovo ruolo, e a Sue Decker per la sua continua leadership e il suo prezioso contributo come Lead Independent Director."
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