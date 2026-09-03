Berkshire Hathaway, ceo Abel vuole aumentare quote in trading house nipponiche

(Teleborsa) - Il CEO di Berkshire Hathaway , Greg Abel, ha dichiarato al Nikkei che la holding statunitense intende aumentare ulteriormente le proprie partecipazioni nelle trading house giapponesi, che figurano tra le maggiori aziende al mondo, con partecipazioni in una vasta gamma di settori. Abel ha espresso fiducia nelle loro prospettive di crescita.



Berkshire aveva investito nelle cinque principali trading house del Giappone – Mitsubishi, Itochu, Mitsui & Co, Sumitomo e Marubeni – nel 2019, sotto la guida dell’allora CEO Warren Buffett.



Secondo il rapporto annuale della società, alla fine del 2025 Berkshire deteneva una partecipazione complessiva nelle cinque aziende del valore di 35,37 miliardi di dollari, avendo incassato dividendi per 862 milioni di dollari nel corso dell’anno.



Mitsubishi rappresentava la partecipazione più rilevante del gruppo per il fondo, con Berkshire che detiene una quota del 10,8% del valore di 9,21 miliardi di dollari nella società.



Le azioni delle cinque società hanno registrato forti rialzi giovedì, con Mitsubishi e Sumitomo in testa ai guadagni con un incremento di quasi il 5%.

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