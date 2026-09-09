newcleo nomina il veterano dell'industria nucleare Jeffrey Lyash come presidente

(Teleborsa) - Newcleo, società francese attiva nel settore dei reattori modulari avanzati (AMR) ma con fondatori italiani, ha annunciato la nomina di Jeffrey Lyash a presidente del consiglio di amministrazione, con efficacia a decorrere dal perfezionamento della già annunciata operazione di aggregazione con la SPAC NewHold Investment Corp. III che la porterà ad essere quotata sul Nasdaq.



Lyash prende il posto di Andrea Ruben Levi, che continuerà a far parte del consiglio di amministrazione e a ricoprire il ruolo di presidente del Comitato per le Remunerazioni.



Lyash vanta oltre 40 anni di esperienza lungo l'intera filiera della generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, dall'ingegneria al procurement, passando per la costruzione e l'operatività degli asset. Di recente ha ricoperto il ruolo di presidente e CEO della Tennessee Valley Authority (TVA), la più grande utility pubblica degli Stati Uniti. Prima di entrare in TVA, è stato presidente e CEO di Ontario Power Generation, con la responsabilità di asset per 45 miliardi di dollari e di una forza lavoro di 11.000 persone.



"Jeff è uno dei dirigenti più rispettati del settore nucleare statunitense e la sua nomina a presidente arriva in un momento decisivo per newcleo, mentre rafforziamo la nostra presenza negli Stati Uniti e procediamo verso la chiusura del ciclo del combustibile - ha dichiarato Stefano Buono, fondatore e CEO di newcleo - L'esperienza diretta di Jeff nella gestione di alcune delle più grandi attività nucleari al mondo, unita alla profonda autorevolezza di cui gode nel panorama regolatorio e delle utility statunitensi, sarà determinante nel costruire le basi operative e di governance necessarie a realizzare la nostra visione".

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