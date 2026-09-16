Milano 11:49
51.793 +0,46%
Nasdaq 15-set
28.938 0,00%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 11:49
10.690 +0,30%
Francoforte 11:48
25.419 +0,07%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,45%

Il DAX esordisce a 25.515,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,45%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,45%, dopo aver aperto a 25.515,96 punti.
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