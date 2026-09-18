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BPER, perfezionata cessione a Gruppo BCC Iccrea di sei sportelli in provincia di Varese e Como

Banche, Finanza
BPER, perfezionata cessione a Gruppo BCC Iccrea di sei sportelli in provincia di Varese e Como
(Teleborsa) - BPER Banca ha reso noto che sono stati sottoscritti i contratti definitivi relativi alla cessione di sei sportelli bancari al Gruppo BCC Iccrea: quattro sportelli a BCC Busto Garolfo e Buguggiate e due sportelli a BCC Cantù.

La cessione, realizzata in conformità al provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel contesto dell'operazione di acquisizione e successiva fusione di Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca, avrà efficacia giuridica da lunedì 21 settembre 2026.
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