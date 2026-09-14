Milano
17:35
51.629
-1,68%
Nasdaq
20:37
29.253
-0,39%
Dow Jones
20:37
52.459
-0,22%
Londra
17:35
10.698
+0,44%
Francoforte
17:35
25.441
-0,50%
Lunedì 14 Settembre 2026, ore 20.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: exploit di London Stock Exchange Group
Londra: exploit di London Stock Exchange Group
Migliori e peggiori
,
In breve
14 settembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prepotente rialzo per la
società che gestisce la Borsa di Londra
, che mostra una salita bruciante del 4,47% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: scambi in positivo per London Stock Exchange Group
Londra: brillante l'andamento di London Stock Exchange Group
Londra: risultato positivo per London Stock Exchange Group
Londra: positiva la giornata per London Stock Exchange Group
Argomenti trattati
Borsa
(1038)
·
Londra
(175)
·
London Stock Exchange
(2)
Titoli e Indici
London Stock Exchange
+3,40%
Altre notizie
Londra: andamento sostenuto per London Stock Exchange Group
Londra: si concentrano le vendite su Ig Group
Londra: andamento negativo per Ig Group
Londra: brillante l'andamento di BT Group
Londra: scambi in positivo per Compass Group
Londra: risultato positivo per Admiral Group
Guide
COT nei futures: cos’è il Commitments of Traders e come usarlo nelle strategie di investimento
Il COT, acronimo di Commitments of Traders, è un insieme di report settimanali pubblicati dalla Commodity Futures Trading Commission, l’autorità statunitense che vigila sui mercati dei derivati.
leggi tutto