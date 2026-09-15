Milano 14:30
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Nasdaq 14-set
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Dow Jones 14-set
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Londra 14:30
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Francoforte 14:30
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Pesante sul mercato di Francoforte Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Francoforte Lanxess
Retrocede molto la compagnia chimica tedesca, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,64%.
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