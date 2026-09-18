Londra: giornata depressa per Vodafone

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo britannico telefonico , che passa di mano con un calo del 2,73%.



Lo scenario su base settimanale di Vodafone rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso telefonico inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,301 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,27. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,332.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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