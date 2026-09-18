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Londra: violenta contrazione per Vodafone

Migliori e peggiori, In breve
Londra: violenta contrazione per Vodafone
Ribasso per il gruppo britannico telefonico, che tratta in perdita del 4,40% sui valori precedenti.
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