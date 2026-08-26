Sanlorenzo, Niccolò Guido Storer sarà Investor Relations Senior Manager dal 1° settembre
(Teleborsa) - Sanlorenzo ha fatto sapere che, con decorrenza dal 1° settembre 2026, Niccolò Guido Storer entrerà a far parte del Gruppo in qualità di Investor Relations Senior Manager, succedendo a Ivan Cutrufello, con la responsabilità di curare i rapporti del Gruppo con gli investitori, gli analisti e l’intera comunità finanziaria, riportando direttamente al Group Chief Financial Officer Attilio Bruzzese.
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