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OPS ICOP su Trevi, nessuna adesione nel quinto giorno

Finanza
OPS ICOP su Trevi, nessuna adesione nel quinto giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria promossa da ICOP sulle azioni di Trevi, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, risulta che oggi 18 settembre non sono state presentate richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono ancora a quota 1.851, pari allo 0,002823% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPS è iniziata il 14 settembre e si concluderà il 16 ottobre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni Trevi acquistate sul mercato nei giorni 15 e 16 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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