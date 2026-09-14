Borse europee in calo, petrolio in forte rialzo e rendimenti dei bond in aumento

(Teleborsa) - Valori in calo per Piazza Affari, in linea con le principali Borse europee, penalizzate dal forte rialzo del petrolio e dall'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, in vista delle riunioni delle banche centrali di Stati Uniti e Giappone. Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo l' S&P-500 , che registra una flessione dello 0,30%.



Sul fronte obbligazionario, il rendimento del Treasury decennale statunitense ha toccato il 5%, ai massimi dal 2023, mentre il Bund tedesco a 10 anni è salito oltre il 3,54%, livello più alto dal 2009. L'aumento dei prezzi energetici e dei rendimenti alimenta i timori sull'inflazione e sulla politica delle banche centrali.



Lieve calo dell' euro / dollaro USA , che scende a quota 1,155. Perde terreno l' oro , che scambia a 4.297,8 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,16%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,69%. A sostenere i prezzi contribuisce anche la temporanea chiusura dell'oleodotto East-West dell'Arabia Saudita, colpito da un attacco con droni. L'interruzione potrebbe mettere a rischio fino al 4% dell'offerta globale di petrolio.



Ottimo il livello dello spread , che scende fino a +59 punti base, con un calo di 25 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,12%.



Tra le principali Borse europee pensosa Francoforte , con un calo frazionale dello 0,50%, guadagno moderato per Londra , che avanza dello 0,44%, e si concentrano le vendite su Parigi , che soffre un calo dello 0,76%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che termina con una pesante flessione dell'1,68%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share è crollato dell'1,71%, scendendo fino a 54.155 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Campari (+5,49%), DiaSorin (+0,68%) e Recordati (+0,67%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Prysmian , che ha archiviato la seduta a -7,07%.



Sessione nera per STMicroelectronics , che lascia sul tappeto una perdita del 6,50%.



In perdita Tenaris , che scende del 3,98%.



Vendite su Saipem , che registra un ribasso del 3,62%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, NewPrinces (+4,04%), Reply (+2,81%), Intercos (+1,94%) e WIIT (+1,90%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Technoprobe , che ha chiuso a -8,58%.



Pesante Tamburi , che segna una discesa di ben -8,58 punti percentuali.



Seduta negativa per LU-VE Group , che scende dell'8,57%.



Sensibili perdite per Pharmanutra , in calo del 7,74%.

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