Giappone, prezzi produzione in calo ma meno delle attese ad agosto

(Teleborsa) - In lieve calo i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di agosto 2026. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 7,6% su base annua, superiore al +7,4% stimato dagli analisti ma inferiore al +7,7% mese precedente (rivisto da +7,2%).



Su base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato un calo pari a -0,2% contro il +0,4% di luglio (rivisto da +0,5%). Era attesa una variazione nulla.



I prezzi import hanno segnato un incremento dell'1% su base mensile e del 16,7% su base annuale. I prezzi export sono aumentato dello 0,6% su base mensile e del dell'11,1% su base annuale.

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