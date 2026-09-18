Quadro rialzista per Talanx
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Apprezzabile rialzo per Talanx, tra i componenti del MDAX, in guadagno dello 0,41% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 123,8 Euro, con stop loss calcolato a quota 122,1 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```