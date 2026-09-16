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/ USA, Vendite dettaglio (YoY) in agosto
USA, Vendite dettaglio (YoY) in agosto
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16 settembre 2026 - 14.35
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Vendite dettaglio in agosto su base annuale (YoY) +6%
, in aumento rispetto al precedente +5%.
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